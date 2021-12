https://it.sputniknews.com/20211212/valanga-rosa-a-st-moritz-federica-brignone-vince-il-superg-e-batte-il-record-di-deborah-compagnoni-14159828.html

Federica Brignone ha vinto il Super Gigante di Sank Moritz, davanti all'altra italiana Elena Curtoni. Per la sciatrica valdostana è il 17° successo in Coppa... 12.12.2021, Sputnik Italia

L'azzurra Federica Brignone in 59"77 ha vinto il secondo super gigante della Coppa del Mondo di sci femminile. Seconda l'altra azzurra Elena Curtoni in 59"72, terza l'americana Mikaela Shiffrin in 58"24.Ottima prova di tutta la squadra italiana: al sesto posto Sofia Goggia, che mantiene il pettorale rosso di leader del superG, all'ottavo posto Marta Bassino, ed al nono Francesca Marsaglia.Per Federica Brignone è la 17° vittoria in Coppa del Mondo della carriera: con questo risultato entra nella storia come sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, strappando il primato a Deborah Compagnoni, con 16 vittorie.La Coppa del Mondo di sci femminile prosegue il prossimo fine settimana con una discesa ed un superG sulle nevi francesi di Val d'Isere.

