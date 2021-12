https://it.sputniknews.com/20211212/tornado-negli-usa-vladimir-putin-invia-a-biden-un-telegramma-di-condoglianze-per-le-vittime-14159625.html

Tornado negli USA, Vladimir Putin invia a Biden un telegramma di condoglianze per le vittime

Tornado negli USA, Vladimir Putin invia a Biden un telegramma di condoglianze per le vittime

Si stima che oltre cento persone possano aver perso la vita a causa dei trenta tornado che hanno devastato sei stati americani nelle ultime 48 ore. 12.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-12T14:07+0100

2021-12-12T14:07+0100

2021-12-12T14:07+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/14069125_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_0bdbdeefbb747c156d695c566eb73e8e.jpg

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le sue condoglianze al presidente degli Stati Uniti Joseph Biden dopo il tornado in Kentucky che ha causato già oltre 80 vittime accertate.Il telegramma di condoglianze è stato pubblicato sul sito web del Cremlino:Il presidente della Federazione Russa ha sottolineato che la Russia condivide il dolore di coloro che hanno perso i propri cari a causa del disastro e ha espresso la speranza per una pronta guarigione delle vittime e per il superamento delle conseguenze del tornado.Sono almeno 83 i morti accertati, mentre decine di persone sono ancora disperse dopo la devastante serie di tornado che sabato ha colpito sei Stati degli Usa.Le trombe d'aria hanno coinvolto in misura maggiore Kentucky, Arkansas e Illinois, mentre Mississippi, Missouri e Tennessee hanno registrato il minor numero di danni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo