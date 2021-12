https://it.sputniknews.com/20211212/tornado-negli-usa-si-temono-almeno-100-morti-biden-una-tragedia-inimmaginabile-14154807.html

Tornado negli USA, si temono almeno 100 morti. Biden: "Una tragedia inimmaginabile"

Almeno 30 tornado si sono abbattuti su sei diversi Stati americani nel corso delle ultime 24-36 ore, seminando morte e distruzione. 12.12.2021, Sputnik Italia

Si temono almeno 100 vittime causate dal passaggio delle trombe d'aria sugli stati del South-West, con alcune delle zone più colpite che risultano essere l'Arkansas, l'Illinois e, soprattutto, il Kentucky.Proprio il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha definito il proprio Stato il "ground zero" del disastro naturale.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a sua volta, si è rivolto alla nazione in questo momento di grande difficoltà sabato e ha riferito che quella a cui si è assistito nelle scorse ore è "forse la più grande" concentrazione di tornado che si sia mai verificata nella storia degli Stati Uniti che ha causato una "tragedia inimmaginabile".Biden, che ha già approvato dei piani di aiuti per le zone colpite, ha descritto gli stati meridionali degli USA "come una zona di guerra, ma peggio", assicurando che il governo federale farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare gli individui e le comunità colpite.Il presidente ha affermato che sta ricevendo aggiornamenti regolari sulla situazione e che l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze fornirà alloggi di emergenza alle persone colpite.Biden ha anche indicato che ha intenzione di recarsi sul luogo del disastro in un momento in cui la sua presenza non ostacolerà le squadre di soccorso e di risposta al disastro.

