https://it.sputniknews.com/20211212/termini-consiglio-comunale-fa-spostare-lapide-dei-partigiani-troppo-vicina-a-statua-della-madonna-14163168.html

Termini, consiglio comunale fa spostare lapide dei partigiani: troppo vicina a statua della Madonna

Termini, consiglio comunale fa spostare lapide dei partigiani: troppo vicina a statua della Madonna

Fa discutere la decisione del consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo), che ha approvato una proposta della Lega. Fra i nomi commemorati quello di... 12.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-12T19:12+0100

2021-12-12T19:12+0100

2021-12-12T19:12+0100

sicilia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/14163370_0:125:3392:2033_1920x0_80_0_0_8520e8763bbb7f5ffe3e6ebf75c6c482.jpg

Non c'è spazio sotto la statua della Madonna di Termini Imerese per i partigiani uccisi durante la resistenza. Il consiglio comunale della cittadina siciliana ha deciso di spostare la lapide commemorativa perché troppo vicina all'effigie religiosa. La mozione del consigliere Fabio Sciascia della Lega è stata approvata con 5 voti a favore, 4 contrari e tre astenuti. I nomi incisi sulla targa sono quelli dei partigiani che hanno perso la vita lottando nella guerra di liberazione e dei sopravvissuti, come Girolamo Li Causi, che nel dopoguerra ricostruì e guidò il PCI in Sicilia. Fu senatore e vice presidente della Commissione antimafia. La decisione del consiglio comunale ha sollevato le proteste dell'Anpi, secondo cui non può esistere alcuna incompatibilità fra la statua e la lapide, collocata sette anni fa con la benedizione di un sacerdote. Al sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, l'associazione chiede di mantenere la lapide lì dove è stata collocata e di aprire una discussione pubblica coinvolgendo i parenti dei partigiani termitani "nella consapevolezza che sotto il manto della Madonna devono stare tutti i suoi figli, compresi quelli che hanno combattuto per difendere il loro Paese e per la libertà", ha detto la responsabile locale Caterina Mastrosimone.

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sicilia