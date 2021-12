https://it.sputniknews.com/20211212/stato-demergenza-fedriga-no-alla-proroga-no-a-restrizioni-a-natale-vaccinero-mio-figlio-14157639.html

Stato d'emergenza, Fedriga: "No alla proroga, no a restrizioni a Natale, vaccinerò mio figlio"

Per il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni la proroga non è necessaria perché si può intervenire con provvedimenti ad hoc. 12.12.2021, Sputnik Italia

Favorevole ai provvedimenti del governo su vaccini e green pass, e per questo motivo minacciato dai no vax e sotto scorta da due settimane, Massimiliano Fedriga resta contrario alla proroga dello stato d'emergenza oltre il 31 dicembre, in linea con la posizione delle Lega. Nei giorni scorsi il leader del Carroccio, Matteo Salvini, aveva lasciato intendere che la proroga non fosse più necessaria. "Ne parleremo quando ce lo proporranno", aveva affermato, aggiungendo che "il peggio è ormai alle spalle. Restrizioni per NataleFedriga esclude, inoltre, eventuali nuove restrizioni per Natale perché "non è che possiamo fare decreti su decreti" e c'è già il super Green pass che aiuta "moltissimo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico".Il baby vaccinoSul vaccino pediatrico il governatore del FVG mantiene la sua posizione favorevole alla vaccinazione e alla domanda se farà vaccinare i suoi figli risponde con un "si certo".

2021

