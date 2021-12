Giappone: per la prima volta in 10 anni un premier non vivrà a casa sua ma nella residenza ufficiale

https://it.sputniknews.com/20211212/solo-in-giappone-dopo-10-anni-un-premier-non-vivra-a-casa-sua-ma-nella-residenza-ufficiale-14163373.html

Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha completato il suo trasloco nella sede ufficiale situata nel complesso degli edifici governativi a Tokyo. E'... 12.12.2021, Sputnik Italia

"È passato molto tempo dal mio ultimo trasloco. Mi sento fresco. Ho preso questa decisione premettendo dal parere che il trasloco possa essere importante per concentrarmi su vari affari statali", ha detto Kishida ai giornalisti in una conferenza stampa, disponibile sul sito web dell'ufficio del primo ministro.Rispondendo ad una domanda dei giornalisti se si trasferiranno i suoi familiari, ha risposto che "vorrebbe passare il più tempo possibile con la famiglia".In precedenza i media giapponesi avevano riferito che nella residenza ufficiale insieme a Kishida si sarebbe trasferito suo figlio maggiore Shotaro che lavora come suo segretario.Fumio Kishida, dopo essere stato eletto come primo ministro nell'ottobre di quest'anno, abitava nel dormitorio per i deputati del parlamento, situato a pochi minuti di macchina dal suo ufficio.L'ultimo capo del governo giapponese a trasferirsi nella residenza ufficiale era stato Yoshihiko Noda che lo ha fatto nel 2011. Shinzo Abe, diventato il premier giapponese nel 2012, non ha seguito il suo esempio e ha continuato a vivere nella sua casa dopo la sua elezione.

