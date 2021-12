mondo, bombardamenti in siria, difesa

Il contrammiraglio ha specificato che due di essi si sono verificati nella provincia di Aleppo e il terzo - nella provincia di Idlib.Kulit ha aggiunto che le unità della polizia militare russa hanno eseguito il pattugliamento andata e ritorno nella provincia di Aleppo sulle tratte Ajami-Karakozak, Ajami-Membij, Metras-Hafian; nelle provincie di al-Raqqa e al-Hasaka sulla tratta Ain Issa-Tell Tamer.Inoltre, i militari russi hanno eseguito il pattugliamento avanti e indietro nella provincia di Deir ez-Zor sulla tratta al-Khatla-Mazlum.*organizzazione estremista e terrorista bandita in Russia

bombardamenti in siria

I guerriglieri del gruppo jihadista Jabhat al-Nusra* hanno effettuato tre bombardamenti nella zona di de-escalation di Idlib in Siria nelle ultime 24 ore, ha... 12.12.2021, Sputnik Italia

Siria, 3 bombardamenti effettuati da al-Nusra nella zona di de-escalation di Idlib

© Sputnik . Mikhail Alaeddin Vai alla galleria fotografica La zona di de-escalation in Idlib, Siria © Sputnik . Mikhail Alaeddin / Vai alla galleria fotografica

Seguici su

I guerriglieri del gruppo jihadista Jabhat al-Nusra* hanno effettuato tre bombardamenti nella zona di de-escalation di Idlib in Siria nelle ultime 24 ore, ha comunicato nella serata di oggi il vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto, il contrammiraglio Vadim Kulit.