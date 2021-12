https://it.sputniknews.com/20211212/riapre-il-ponte-di-ferro-a-roma-gualtieri-tempi-record-sono-orgoglioso-14159734.html

Riapre il Ponte di Ferro a Roma. Gualtieri: "Tempi record, sono orgoglioso"

Riapre il Ponte di Ferro a Roma. Gualtieri: "Tempi record, sono orgoglioso"

Il collegamento è stato ripristinato a soli 70 giorni dall'incendio che lo ha devastato. Adesso il Campidoglio vuole ristrutturare per aumentare il carico. 12.12.2021, Sputnik Italia

Riaperto il Ponte dell'Industria, meglio conosciuto a Roma come Ponte di Ferro. Il 3 ottobre era stato distrutto da un incendio. Dopo 70 giorni è di nuovo attraversabile. "Sono davvero orgoglioso di ristabilire alle romane e ai romani il Ponte di Ferro dopo appena 70 giorni, in tempi record. Non è solo uno snodo essenziale per la mobilità di questo quadrante ma anche un pezzo di storia importante della nostra città", ha twittato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, condividendo le immagini dell'inaugurazione. Durante la cerimonia l'assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha annunciato l'intenzione del Campidoglio "ristrutturarlo per aumentarne il carico e, sebbene non in modo sostanziale, la dimensione".Il transito dei mezzi torna alla normalità pre-incendio. Il ponte non ha subito danni strutturali e dunque non è necessario il proseguimento della chiusura. Resta interdetto il marciapiede pedonale del lato sud. Finché non saranno portate a termine i lavori di messa in sicurezza i pedoni dovranno utilizzare l'altra corsia.

