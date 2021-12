https://it.sputniknews.com/20211212/putin-ha-detto-chiaramente-a-biden-che-le-nostre-truppe-non-minacciano-nessuno---peskov--14158301.html

Putin ha detto chiaramente a Biden che le nostre truppe non minacciano nessuno - Peskov

Putin ha detto chiaramente a Biden che le nostre truppe non minacciano nessuno - Peskov

Il presidente russo Vladimir Putin nei colloqui con il suo omologo americano Joe Biden ha detto in maniera molto chiara che le truppe russe sono state... 12.12.2021, Sputnik Italia

Ad affermarlo oggi in un'intervista rilasciata al canale Rossiya 1 è stato Dmitry Peskov, addetto stampa del capo di stato russo.Parlando della telefonata dello scorso martedì, il portavoce del Cremlino ha affermato che la conversazione è stata "rispettosa", aggiungendo che le "storie spaventose" alimentate dai media statunitensi secondo cui Biden avrebbe cercato di "spaventare" Putin non sono vere.Tra i tanti temi urgenti discussi dai due presidenti c'è stato anche il concetto di "linee rosse": Putin ha sottolineato che queste "linee rosse" per Mosca includono l'espansione verso est della NATO e il dispiegamento di armi offensive nei paesi confinanti con la Russia.Infine, commentando le accuse circa la presunta preparazione "dell'invasione russa" dell'Ucraina, il portavoce del Cremlino ha suggerito che dal colloquio è emerso che Washington crede che una tale eventualità sia effettivamente plausibile e reale e non faccia parte di una campagna mediatica di fake news, nonostante le ripetute smentite da parte di Mosca, che ha assicurato a più riprese di non voler aggredire nessuno.Secondo il portavoce del Cremlino, Putin ha promesso a Biden che i due presidenti si incontreranno di nuovo nel prossimo futuro.

