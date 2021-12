https://it.sputniknews.com/20211212/premier-israeliano-bennett-in-visita-a-sorpresa-negli-emirati-arabi-e-la-prima-volta-nella-storia-14157478.html

Premier israeliano Bennett in visita a sorpresa negli Emirati Arabi: è la prima volta nella storia

La visita prevede anche un incontro con il Principe della Corona Mohammed bin Zayed al-Nahyan. 12.12.2021, Sputnik Italia

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett partirà a sorpresa nel primo pomeriggio per gli Emirati Arabi Uniti.A renderlo noto è stato l'ufficio stampa della presidenza del Consiglio dei ministri di Tel Aviv.I media hanno definito "storica" la visita di Bennett, dal momento che si tratta del primo viaggio ufficiale di un premier israeliano nel Paese del Golfo Persico.Nel corso del suo soggiorno, Bennett incontrerà il Principe della Corona, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, prima di rientrare in Israele. Sul tavolo le relazioni bilaterali tra i due Paesi dopo gli Accordi di Abramo per "la prosperità e stabilità della regione".L'accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi UnitiAll'inizio del mese di agosto 2020 gli Emirati e lo Stato di Israele hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la normalizzazione delle relazioni bilaterali tra le due nazioni.L'intesa prevede che Israele rinunci formalmente all'espansione della propria sovranità sui territori nell'area della West Bank, in cambio della normalizzazione dei rapporti con Abu Dhabi.In seguito, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Khalifa bin Zayed Al Nahyan ha annunciato l'approvazione di un decreto che prevede la possibilità di intessere legami finanziari e commerciali con Israele.

