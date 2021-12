https://it.sputniknews.com/20211212/povia-positivo-al-covid-il-cantante-diserta-la-manifestazione-no-green-pass-14158860.html

Povia positivo al Covid, il cantante diserta la manifestazione no Green pass

Era atteso a Genova per l'ormai tradizionale raduno del sabato degli scettici del vaccino, ma è stato costretto a dare forfait. Gli organizzatori: "Non era in... 12.12.2021, Sputnik Italia

Povia ha contratto il Covid-19. Il cantante non era vaccinato ed è da sempre un attivista storico del movimento degli scettici contro il vaccino. Le sue condizioni, al momento, non destano preoccupazione. Lo stesso Povia ha fatto sapere di essere positivo e di avere una carica virale bassa.Ieri si sarebbe dovuto recare a Genova per il settimanale raduno di protesta contro il certificato verde, ma ha dato forfait mandando un messaggio agli organizzatori:"Sono positivo con carica bassa, sto bene", riporta il Corriere. Gli stessi hanno poi rassicurato: "Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli".Il cantante ha sempre sostenuto con convinzione le proteste contro i provvedimenti del governo anti-Covid. In passato è arrivato a paragonare l'obbligo del green pass alle leggi naziste."Gli ebrei avevano un pigiama e un numero di riconoscimento, noi un Pass per entrare nei luoghi pubblici", aveva dichiarato. Contrario alla vaccinazione anti-Covid, ha definito il vaccino "un siero". "Al momento questo siero anti-Covid non lo faccio neanche morto e i motivi sono molteplici: non immunizza, puoi contagiare ed essere contagiato e se ti contagi non è vero che non puoi avere effetti gravissimi o estremi", aveva affermato. Nonostante queste dichiarazioni Povia non si è mai definito un no vax e ha detto di aver ricevuto vaccini contro altre patologie.

