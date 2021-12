https://it.sputniknews.com/20211212/papa-francesco-questanno-fatte-piu-armi-dellanno-scorso-questa-statistica-mi-addolora-14161073.html

Papa Francesco: "Quest'anno fatte più armi dell'anno scorso, questa statistica mi addolora"

Papa Francesco: "Quest'anno fatte più armi dell'anno scorso, questa statistica mi addolora"

Papa Francesco nel corso dell'Angelus ha espresso preoccupazione per l'aumento della produzione di armi ed equipaggiamenti bellici nel corso del 2021. 12.12.2021, Sputnik Italia

"A me addolora tanto la statistica. Ho letto l'ultima: quest'anno sono state fatte più armi dell'anno scorso. Le armi non sono la strada!".Ad affermarlo oggi, nel corso del consueto appuntamento domenicale con l'Angelus, è stato Papa FrancescoUn saluto quindi agli americani radunatisi in Piazza San Pietro per celebrare la Madonna di Guadalupe, ma anche ai bambini delle parrocchie romane.Oggi era infatti prevista la benedizione dei Bambinelli del presepe, per un evento che è tornato ad essere in presenza dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

