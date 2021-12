https://it.sputniknews.com/20211212/no-vax-nuove-minacce-a-draghi-ogni-sera-alle-21-sotto-il-suo-appartamento-14162228.html

No vax, nuove minacce a Draghi: "Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento"

No vax, nuove minacce a Draghi: "Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento"

Il premier è nuovamente nel mirino del gruppo "Basta Dittatura" su Telegram. Diffuse on line informazioni sensibili, tra cui l'indirizzo del suo domicilio. 12.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-12T17:00+0100

2021-12-12T17:00+0100

2021-12-12T17:05+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/14162542_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_dfd8eb34d1e73089bdf185a480664f0f.jpg

Il presidente Mario Draghi è nuovamente finito nel mirino dei no vax. Come in precedenza, le minacce arrivano dal gruppo Telegram "Basta Dittatura-Proteste. Gli organizzatori hanno condiviso sul canale alcuni suoi dati sensibili, tra cui l'indirizzo di casa. "Ogni sera alle 21 sotto il suo appartamento", è il senso del messaggio condiviso sulla piattaforma, secondo quanto riferisce Agi citando una fonte interna al gruppo. Draghi sarebbe responsabile di aver varato il super Green pass, ritenuto dai membri della chat un provvedimento liberticida, in quanto prevede restrizioni ai soli non vaccinati. Altri politici erano stati presi di mira nella stessa chat, tra cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Gli attivisti anti Green pass avevano rivolto minacce anche a diversi medici tra cui l'infettivologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano, e il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia