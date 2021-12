https://it.sputniknews.com/20211212/natale-la-proposta-della-lega-6-e-il-13-dicembre-festivita-locali-14162817.html

Natale, la proposta della Lega: 6 e il 13 dicembre festività locali

Natale, la proposta della Lega: 6 e il 13 dicembre festività locali

Le festività di San Nicola e Santa Lucia sono molto sentite in alcune località del Paese. La proposta della Lega per tutelare tradizioni, identità e famiglia. 12.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-12T22:52+0100

2021-12-12T22:52+0100

2021-12-12T22:52+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/452/59/4525935_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21ed5a3e6a80a33623c87bfd4267b9e7.jpg

Il capogruppo della Lega in Commissione Istruzione, cultura, sport della Camera, Daniele Bellotti, ha annunciato una proposta di legge per introdurre a livello locale le festività religiose di San Nicola e Santa Lucia. In caso di approvazione, il calendario si tingerà di rosso nelle due giornate per il Veneto orientale, la Venezia Giulia e il barese, dove il 6 dicembre si celebra San Nicola. Il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, sarà festivo in diverse province lombarde, venete ed emiliane. "A differenza del Santo Natale e dell'Epifania, queste due giornate sono vissute a metà se non combaciano con la domenica. Domattina depositerò una proposta di legge alla Camera. Tuteliamo le tradizioni e le identità, ma lanciamo anche un segnale importante alla Famiglia. Concediamo ai piccoli la possibilità di trascorrere questi momenti emozionanti a casa, esentandoli dalla scuola e, ai genitori, di avere a disposizione almeno la mattina", conclude Bellotti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia