Migranti, affonda motoscafo al largo delle coste cubane: almeno 2 vittime

Migranti, affonda motoscafo al largo delle coste cubane: almeno 2 vittime

Il salvataggio è stato operato dalla Guardia costiera cubana. 12.12.2021, Sputnik Italia

mondo

E' di almeno due morto il bilancio del naufragio di un motoscafo avvenuto al largo delle coste di Cuba, non lontano dalla città di Santa Cruz del Norte, nella provincia di Mayabque.Il barcone, le cui condizioni non erano adatte per la navigazione, è andato a picco anche a causa delle cattive condizioni meteorologiche.La Guardia costiera cubana ha reso noto che gli altri naufraghi sono stati riscattati dalle acque, e che il natante era registrato negli Stati Uniti.Nello scorso mese di maggio altri due migranti cubani erano annegati nel tentativo di raggiungere le coste della Florida.

