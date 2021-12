https://it.sputniknews.com/20211212/lad-di-biontech-e-un-no-vax-sahin-smentisce-le-voci-secondo-cui-non-e-vaccinato-14162666.html

L'ad di BioNTech è un "no vax"? Sahin smentisce le voci secondo cui non è vaccinato

L'ad di BioNTech è un "no vax"? Sahin smentisce le voci secondo cui non è vaccinato

Ugur Sahin, il co-fondatore e l'amministratore delegato dell'azienda farmaceutica BioNTech che ha sviluppato il vaccino contro il coronavirus Comirnaty in... 12.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-12T21:09+0100

2021-12-12T21:09+0100

2021-12-12T21:09+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/14162412_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_b17af9f43ba2293206187155e9916d04.jpg

Sahin ha pubblicato una foto sul suo account LinkedIn in cui si vede lui che riceve il vaccino. Il co-fondatore di BioNTech ha sottolineato che le informazioni false, che lo volevano come non vaccinato, sono state diffuse sui social network.L'immunologo ha dichiarato di aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer/BioNTech più quella di richiamo, così come sua moglie.Shahin si è detto "profondamente rattristato" dalla notizia che un suo vecchio compagno di scuola sta lottando contro una grave forma di COVID-19 ed è stato sottoposto a ventilazione meccanica per tre settimane. Sahin ha aggiunto che le persone spesso non decidono di vaccinarsi per la paura "spesso alimentata da informazioni false e mancanza di fiducia". Tuttavia, a suo avviso, a volte è più facile sconfiggere la paura, condividendo le proprie esperienze."Per questo motivo, per rivolgermi a coloro che stanno lottando con le proprie paure, vorrei condividere una foto che mostra la mia vaccinazione contro il COVID-19 all'inizio del 2021", ha concluso lo scienziato.Le vociSui social network è diventato virale un video in cui Sahin afferma di non essere vaccinato perché "non gli è permesso legalmente" di ricevere il preparato. Il video in cui Sahin rilascia un'intervista in lingua inglese risale al 22 dicembre del 2020, una data antecedente al 27 dicembre dello stesso anno quando l'Unione Europea ha iniziato a inoculare i vaccini anti-COVID ad alcune categorie della popolazione, tra cui operatori sanitari e pazienti delle RSA.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus nel mondo