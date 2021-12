https://it.sputniknews.com/20211212/il-g7-condanna-la-pressione-militare-russa-in-ucraina-usa-e-italia-sostengono-sovranita-kiev-14163529.html

Il G7 condanna la pressione militare russa in Ucraina. Usa e Italia sostengono sovranità Kiev

Il G7 condanna la pressione militare russa in Ucraina. Usa e Italia sostengono sovranità Kiev

Di Maio e Blinken discutono a margine della crisi. Mosca ribadisce di non avere intenzione di attaccare e che la formulazione voluta dal Regno Unito... 12.12.2021, Sputnik Italia

I ministri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta al termine della ministeriale a Liverpool.Nella dichiarazione i ministri degli Esteri del G7 riconfermano il “sostegno agli sforzi di Francia eGermania nel formato Normandia per ottenere la piena attuazione degli accordi di Minsk al fine di risolvere il conflitto nell'Ucraina orientale".Usa e Italia preoccupati da accumulo truppeConcetti ribaditi anche dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nell’incontro con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della riunione.E "hanno sottolineato il loro sostegno alla sovranità, indipendenza e integrità territoriale dell'Ucraina e la necessità per la Russia di ridurre le tensioni e tornare alla diplomazia".Il titolare della Farnesina, che ha ribadito l’importanza del multilateralismo nella gestione delle crisi anche in un post su Facebook, dopo la conclusione del G7 è partito alla volta di Bruxelles, dove parteciperà al Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea domani.“Come Italia abbiamo ribadito che il multilateralismo è il minimo comune denominatore del nostro approccio ai temi di politica estera. E sul multilateralismo dobbiamo continuare a investire", ha scritto Di Maio.Mosca: uso “aggresione russa” da Gb è fuorviante Prima che i ministri degli Esteri del G7 diffondessero la loro dichiarazione finale, l'ambasciata russa a Londra, aveva denunciato l’uso “fuorviante” dei termini “aggressione russa” da parte del Regno Unito.Una formulazione progettata per creare un motivo di unità per il G7.G7: no a uso della forzaNella nota congiunta i ministri hanno sottolineato che “qualsiasi uso della forza per modificare iconfini è severamente vietato dal diritto internazionale. La Russia non dovrebbe avere dubbi sul fatto che un'ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrebbe enormi conseguenze e gravi costi in risposta".

