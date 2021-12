https://it.sputniknews.com/20211212/hackerato-laccount-twitter-del-premier-indiano-modi-bitcoin-adottato-come-valuta-ufficiale-14161758.html

Hackerato l'account Twitter del premier indiano Modi: "Bitcoin adottato come valuta ufficiale"

Hackerato l'account Twitter del premier indiano Modi: "Bitcoin adottato come valuta ufficiale"

Attacco hacker ai danni dell'account Twitter di Modi: "l'India adotterà il Bitcoin come valuta legale". Il governo smentisce. 12.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-12T19:54+0100

2021-12-12T19:54+0100

2021-12-12T19:54+0100

mondo

india

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/14069139_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_b6c4fb6090164efe31cdf19ef456b702.jpg

L'account ufficiale Twitter del primo ministro indiano, Narendra Modi, è stato piratato e gli hacker hanno pubblicato una fake news secondo cui l'India ha adottato il Bitcoin come valuta legale.Il messaggio hackerato, che conteneva un link truffa, è stato rapidamente cancellato e sono state avviate delle indagini per individuare i responsabiliL'account del premier Modi ad oggi può contare su un numero di follower superiore ai 70 milioni.La notizia arriva in un periodo molto particolare per l'India, con il governo di New Delhi che si appresta a presentare un disegno di legge per mettere il Bitcoin e le altre cripto-valute al bando.Al contempo, l'esecutivo sta preparando i presupposti per lanciare una moneta elettronica nazionale, controllata dalla banca centrale indiana.

india

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, india