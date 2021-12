https://it.sputniknews.com/20211212/gran-bretagna-introdotto-lobbligo-di-test-giornalieri-dopo-il-contatto-con-un-positivo-al-covid-14161631.html

Gran Bretagna, introdotto l'obbligo di test giornalieri dopo il contatto con un positivo al COVID

Gran Bretagna, introdotto l'obbligo di test giornalieri dopo il contatto con un positivo al COVID

I residenti del Regno Unito completamente vaccinati dovranno fare il tampone ogni giorno per una settimana dopo essere stati in contatto con una persona... 12.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-12T20:24+0100

2021-12-12T20:24+0100

2021-12-12T20:24+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13797926_0:228:3235:2048_1920x0_80_0_0_f468b314e0c7433e897bb8703509a98a.jpg

La misura entra il vigore il prossimo martedì, fa sapere il dicastero in una nota.Il provvedimento viene introdotto alla luce della crescita significativa dei casi di contagio dal ceppo Omicron che, stando alle previsioni di scienziati, dovrebbe diventare dominante nel Regno a metà dicembre.Nel caso in cui il test PCR dia un risultato negativo, la persona può terminare la quarantena, ma deve proseguire con i test rapidi per i restanti sette giorni.I non vaccinati che hanno avuto il contatto con un positivo al COVID-19 devono autoisolarsi per 10 giorni.Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato mercoledì che l'Inghilterra passa al "Piano B" a causa della rapida diffusione del ceppo Omicron. Questo piano prevede che gli impiegati devono lavorare da casa quando è possibile e viene ripristinato l'obbligo di mascherina nella maggior parte degli spazi al chiuso, inclusi cinema e teatri.

https://it.sputniknews.com/20211209/bassetti-terza-dose-sufficiente-per-fermare-omicron-14119597.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, coronavirus nel mondo