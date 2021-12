https://it.sputniknews.com/20211212/giovannini-non-possiamo-perdere-la-corsa-alla-mobilita-green-stimolera-crescita-e-lavoro-14156018.html

Giovannini: “Non possiamo perdere la corsa alla mobilità green, stimolerà crescita e lavoro”

Il ministro delle Infrastrutture risponde alle critiche di sindacati e imprese dopo il via libera allo stop nel 2035 alla vendita di nuovi veicoli a benzina e... 12.12.2021, Sputnik Italia

Dopo l’annuncio dei ministri della Transizione ecologica, dei Trasporti e dell’Industria sullo stop alle vendite di veicoli a motore endotermico a partire dal 2035, sono partiti gli allarmi di industriali e sindacati sulle conseguenze di questa transizione sui posti di lavoro e sulla tenuta del tessuto produttivo italiano.Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, risponde punto per punto su La Stampa, spiegando che quello della transizione green è un treno che l’Italia non può perdere e su cui ci sono sette miliardi per finanziare nei prossimi anni il passaggio alla mobilità sostenibile, che si aggiungono ai quasi otto miliardi del Pnrr per rinnovare gli autobus, i treni locali, costruire ciclovie e stimolare le filiere industriali.Giovannini spiega che l’Italia ha avviato un “processo che dura 15 anni su cui si dovrà esprimere il Parlamento”.Un passaggio graduale e sostenutoPer il ministro delle Infrastrutture nel piano del governo sono state valutate anche le ricadute sull’occupazione, fondi per evitare shock per i lavoratori.Il governo ha stanziato attraverso il Pnrr, oltre 2,5 miliardi di euro per questo comparto.“Tutta Europa sta andando in questa direzione e quindi c’è una grande opportunità per l’Italia: se non la cogliamo, dovremo rassegnarci ad importare di più e non è quello che vogliamo”.Auto elettriche, colonnine ma anche auto usate meno inquinantiGiovannini ribadisce più di una volta che la transizione pensata non si realizza dall’oggi al domani.“Chi ha un euro 3 e compra un’auto usata euro 6 migliora l’ambiente e deve essere incentivato. A tal fine potremo anche usare il fondo europeo per la transizione ecologica ‘giusta’, orientata proprio a evitare un impatto sociale negativo”.

