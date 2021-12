https://it.sputniknews.com/20211212/formula-1-max-verstappen-campione-del-mondo-14161242.html

Formula 1, Max Verstappen campione del mondo

Max Verstappen vince il Gp di Abu Dhabi ed è campione del mondo. Per l'olandese è il pirmo titolo in carriera. 12.12.2021, Sputnik Italia

Max Verstappen si aggiudica il Gp di Abu Dhabi davanti a Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Decisivo un sorpasso su Hamilton nell'ultimo giro, dopo una discussa pausa per Safety Car.Il pilota olandese della Red Bull sbaglia la partenza dalla pole position e viene superato da Hamilton.Alla curva sei del primo giro i due piloti si trovano affiancati, Verstappen accenna il sorpasso, ma Hamilton completa la curva nella via di fuga e rimane in testa.I giudici decidono di non investigare l'incidente con Verstappen che fino insegue invano Hamilton fino al giro 53, quando un incidente a Latifi costringe all'ingresso la Safety Car. Dopo la ripartenza, ad un giro dal termine, Verstappen supera Hamilton e taglia il traguardo per primo.Il pilota olandese si aggiudica il titolo mondiale per la prima volta nella sua carriera.Nel Mondiale Costruttori il successo va alla Mercedes, prima per l'ottavo anno consecutivo.

