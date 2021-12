https://it.sputniknews.com/20211212/covid-in-fiale-per-infettarsi-e-avere-il-green-pass-senza-il-vaccino-truffa-on-line-in-olanda-14161446.html

Covid in fiale per infettarsi e avere il green pass senza il vaccino: truffa online in Olanda

Il kit per ammalarsi era venduto sul web a 33 euro. Un uomo è stato arrestato e poi rilasciato in attesa della conclusione delle indagini. Oscurato il sito che... 12.12.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

In vendita on line a circa 33 euro il kit per infettarsi con il Covid-19. I flaconcini erano proposti come alternativa al vaccino per ottenere il green pass. Lo riportano i media olandesi citando fonti di polizia. L'uomo che vendeva on line le fiale contenti il "presunto coronavirus" è stato arrestato e rilasciato in attesa della conclusione delle indagini. Lo ha reso noto il dipartimento antifrode del ministero delle finanze olandese (Fiod), secondo quanto riportato da De Telegraaf.L'offerta prometteva un kit di fiale e test diagnostici per il Covid. Le fiale avrebbero dovuto contenere il "coronavirus comprese le sue varianti". Nonostante la proposta di vendita possa apparire grottesca, le autorità olandesi sono preoccupate e indagano sulla vicenda che, "se accertata" costituirebbe "una minaccia riprovevole per la salute pubblica", ha riferito un portavoce del dipartimento olandese all'agenzia Anp. Nel frattempo il sito su cui era pubblicizzato il kit per il contagio è stato oscurato dal web.

