Caro bollette, in arrivo una nuova stangata: il governo cerca altri tre miliardi

Dopo l’ok ai fondi già stanziati nella legge di Bilancio, l’esecutivo è a lavoro per trovare le risorse per calmierare i prezzi nel primo trimestre del 2022... 12.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-12T08:52+0100

Sono passati appena tre giorni dall’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri delle misure di sostegno per le famiglie per il caro bollette, 3,8 miliardi di euro inseriti in Manovra, e il governo è già a lavoro per reperire altri tre miliardi per poter calmierare gli aumenti nel primo trimestre del 2022.Il dato che fa scattare l’allarme è la previsione di aumenti del 40% per famiglie e piccole imprese.I prezzi delle materie prime continuano ad aumentare e le bollette registrano il segno più per il sesto trimestre consecutivo.Una delle ipotesi per riuscire a “sterilizzare” i costi è quella di cancellare l’Iva che pesa sulle bollette. In questo modo, ci sarebbe un aiuto consistente anche in favore delle imprese, in particolare le più energivore.Aumenti oltre gli 800 euro a famigliaI conti di quanto potrebbero costare le nuove bollette senza un aiuto consistente dello stato, li ha fatti l’Unione Nazionale Consumatori.Se l’incremento delle bollette fosse addirittura del 25%, allora le cifre salirebbero a 879 euro.Non soltanto luce e gas, costa di più anche l’acquaA pesare sulle tasche degli italiani nelle prossime settimane potrebbe essere anche l’incremento del costo dell’acqua in bottiglia.Per questo i produttori chiedono un ritocco dei listini con la Grande distribuzione, che fino ad oggi ha detto di no.Pesa per esempio il costo del polietilene impiegato nei contenitori di plastica, cresciuto dell’85%, da 750 a 1.400 euro la tonnellata. Come per la plastica riciclata il cui costo è passato dai 1.200 euro per tonnellata a 2.000 euro.Anche il costo delle bottiglie di plastica è aumentato, del 15%.A questi costi si aggiungono gli incrementi del costo dei trasporti, +15% e dei noli, +500%.

Rachele Samo

