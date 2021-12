https://it.sputniknews.com/20211212/bombardieri-uil-lo-sciopero-e-confermato-ma-siamo-pronti-a-tornare-al-tavolo-14156510.html

Bombardieri (Uil): “Lo sciopero è confermato, ma siamo pronti a tornare al tavolo”

Otto ore di interruzione il 16 dicembre contro la Manovra su cui i sindacati dicono di non essere stati ascoltati dal governo. 12.12.2021, Sputnik Italia

A chi li ha definiti irresponsabili, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, non risponde: “Certi aggettivi non li voglio neanche commentare, dico però che c’è stato un fuoco di fila eccessivo, lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione”.Cgil e Uil, infatti, hanno annunciato lo sciopero contro la manovra economica per il 16 dicembre e ritengono, dice Bombardieri al Corriere della Sera, di essere stati “molto responsabili, è da un mese che facciamo mobilitazioni in tutta Italia”.“Abbiamo chiesto un vero intervento sul cuneo fiscale che abbassi il costo del lavoro per aumentare il potere di acquisto dei lavoratori: come faranno le aziende se non ripartono i consumi?”.Posizione espressa anche da Maurizio Landini, segretario generale della Cgil che ha parlato di una riforma del fisco "ingiusta".Pronti a tornare al tavoloBombardieri conferma lo sciopero del 16 dicembre ma spiega anche che il sindacato resta aperto al dialogo.E in caso di esiti positivi “valuteremo nel merito” sullo sciopero.

