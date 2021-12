https://it.sputniknews.com/20211211/veicoli-fuori-uso-oltre-800mila-sanzioni-per-gestione-illecita-nel-2021-14148270.html

Veicoli fuori uso: oltre 800mila sanzioni per gestione illecita nel 2021

L'allarme dei carabinieri per il fenomeno della gestione illecita dei veicoli fuori uso, che ha preoccupanti ricadute per la tutela ambientale del suolo e... 11.12.2021, Sputnik Italia

I veicoli fuori uso spesso vengono fatti sparire, per evitare gli alti costi di smaltimento e fornire pezzi per il mercato clandestino dei ricambi e del riciclo dei materiali ferrosi. Nel 2021 sono 526 gli illeciti amministrativi accertati, su 1.767 controlli a livello nazionale, per un totale di 802.000 euro di sanzioni e 86 illeciti penalmente rilevanti. Lo comunica il Comando Carabinieri Tutela Forestale, al termine della campagna per il contrasto del fenomeno.I motivi della diffusione del fenomeno “sono riconducibili ai facili profitti derivanti dal riciclo dei materiali ferrosi e dei pezzi di ricambio eludendo la normativa di settore”, spiegano i militari. I veicoli fuori uso vengono rottamati in maniera illecita, per evitare gli alti costi connessi alle operazioni di recupero e smaltimento, attraverso uno spostamento fittizio legittimato da falsi documenti di trasporto e fatture inesistenti. I rifiuti, falsamente recuperati, vengono rivenduti come ricambi nel mercato clandestino nazionale o all'estero.Si tratta di una pratica molto diffusa in Italia, che fa capo ad una filiera complessa ed articolata, perché coinvolge diverse categorie produttive. Nella sola Regione Lazio, su 199 controlli, sono stati accertati 93 illeciti amministrativi e 19 penali, per un totale di 263.284 euro di sanzioni.La gestione illecita dei veicoli fuori uso, concludono i militari, ha "preoccupanti ricadute per la tutela ambientale in tema di inquinamento del suolo e delle acque”.

