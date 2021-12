https://it.sputniknews.com/20211211/valanga-si-stacca-allabetone-soccorsi-attivi-per-stabilire-la-presenza-di-persone-sotto-la-neve-14150318.html

Valanga si stacca all'Abetone, soccorsi attivi per stabilire la presenza di persone sotto la neve

Le operazioni di soccorso proseguono tutt'ora, con l'ausilio anche di due elicotteri. 11.12.2021, Sputnik Italia

Il Soccorso Alpino ha avviato una procedura d'intervento sull'Appennino Pistoiese, in Val Sestaione, presso Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, a causa del distaccamento di una valanga avvenuto in mattinata.Stando a quanto riferito dall'Ansa, risulterebbero delle persone coinvolte nell'incidente, ma non ci sono dettagli su quelle che sono le loro condizioni.Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di San Marcello Pistoiese, coadiuvati da due velivoli dell'elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3.Da parte sua, il sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti, ha invece affermato a La Nazione che "dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime" causati dalla slavina.Anche il presidente della regione Toscana Giani ha ribadito che non risultano al momento persone coinvolte nell'incidente.

