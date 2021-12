https://it.sputniknews.com/20211211/vaccini-e-variante-omicron-singapore-fara-oltre-2-milioni-di-dosi-tra-dicembre-e-gennaio-14149082.html

Vaccini e variante Omicron, Singapore farà oltre 2 milioni di dosi tra dicembre e gennaio

Il ministro della Salute di Singapore, Ong Ye Kung, ha annunciato che le autorità della città-stato intendono somministrare più di due milioni di dosi di... 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T21:56+0100

2021-12-11T21:56+0100

2021-12-11T21:56+0100

coronavirus

coronavirus nel mondo

Il ministero della Salute di Singapore ha annunciato venerdì di aver approvato l'uso del vaccino Pfizer/BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni, nonché l'estensione del programma delle dosi di richiamo per le persone di età compresa tra 18 e 29 anni a partire dal 14 dicembre.Il ministro ha aggiunto che le misure adottate aiuteranno il Paese a prepararsi per un'eventuale infezione da ceppo Omicron.A Singapore risulta essere completamente vaccinato l'87% della popolazione, ed il 30% ha ricevuto anche la dose di richiamo.

