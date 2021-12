https://it.sputniknews.com/20211211/usa-tornado-si-abbattono-su-arkansas-e-illinois-crolla-un-magazzino-di-amazon-14144917.html

USA: tornado si abbattono su Arkansas e Illinois, crolla un magazzino di Amazon

USA: tornado si abbattono su Arkansas e Illinois, crolla un magazzino di Amazon

Colpite rispettivamente le città di Monette, nello Stato dell'Arkansas, e Edwardville, in Illinois, dove si trova un magazzino della multinazionale... 11.12.2021, Sputnik Italia

Almeno due persone hanno perso la vita e altre cinque hanno riportato ferite a causa di un tornado che nelle scorse ore si è abbattuto sulla città di Monette, in Arkansas.I feriti, tutti ospiti o dipendenti di una casa di riposo, sono riusciti ad abbandonare in tempo l'edificio danneggiato, sebbene non siano state ancora fornite informazioni sulle loro condizioni.Attualmente, si ritiene che almeno 20 persone siano rimaste intrappolate all'interno dell'edificio.Diversi veicoli di emergenza sono stati visti anche nei pressi del centro Amazon di Edwardsville, nell'Illinois.Come riportato dai media locali, diversi dipendenti sono rimasti intrappolati nel magazzino dopo un crollo strutturale, avvenuto a seguito del passaggio di un tornado.Si ritiene che fino a 100 persone si trovassero all'interno dell'edificio al momento del tragico incidente, ma queste si sono messe in salvo in una zona seminterrata dell'edificio.

