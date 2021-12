https://it.sputniknews.com/20211211/tornado-negli-usa-due-dipendenti-amazon-morti-dopo-il-crollo-del-magazzino-14151821.html

Tornado negli USA, due dipendenti Amazon morti dopo il crollo del magazzino

Tornado negli USA, due dipendenti Amazon morti dopo il crollo del magazzino

Almeno due dipendenti dell'azienda di commercio online Amazon sono morti a seguito del crollo di un magazzino a Edwardsville, nello stato americano... 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T21:23+0100

2021-12-11T21:23+0100

2021-12-11T21:23+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/14151793_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3eb19c9067e5fee909764784deb6d65.jpg

Come riportato in precedenza dal canale televisivo Fox2, un capannone del rivenditore online Amazon a Edwardsville è stato parzialmente distrutto a causa di un tornado, decine di persone sono rimaste bloccate sotto le macerie. Secondo i media locali, nell'edificio si trovano da 50 a 100 persone.Fox News precisa che sono crollati un muro lungo quanto un campo da calcio e il tetto del magazzino.Tornado e uragani hanno colpito numerosi stati americani, tra cui Illinois, Missouri, Arkansas, Kentucky e Tennessee. Il canale televisivo KAIT ha riferito che due persone sono morte e altre cinque rimaste ferite a seguito di un tornado che ha colpito una casa di riposo in Arkansas. Il New York Times ha successivamente precisato che era morta una persona. Tre persone sono morte a causa di due tornado nel Tennessee, ha riferito WMC. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ritiene che il bilancio delle vittime di tornado nello potrebbe superare 50 persone.

https://it.sputniknews.com/20211211/usa-tornado-colpisce-lo-stato-del-kentucky-si-temono-almeno-50-vittime-14148679.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo