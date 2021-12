https://it.sputniknews.com/20211211/stato-demergenza-il-pd-favorevole-alla-proroga-ma-la-maggioranza-e-spaccata-14148612.html

Stato d'emergenza: il PD favorevole alla proroga, ma la maggioranza è spaccata

Stato d'emergenza: il PD favorevole alla proroga, ma la maggioranza è spaccata

Enrico Letta da Firenze ribadisce l'appoggio dei dem alle scelte del governo Draghi. Salvini, invece, rimanda la discussione: "Ne riparleremo quando lo... 11.12.2021, Sputnik Italia

"Se per mantenere la situazione migliore degli altri Paesi UE è necessario prorogare lo stato d'emergenza, noi siamo a favore della proroga". Enrico Letta ha ribadito ai giornalisti la posizione del PD a margine della Conferenza sul Futuro d'Europa, in corso a Firenze.L'estensione dello stato d'emergenza, però, spacca la maggioranza, che sostiene il governo Draghi. La Lega ammorbidisce la posizione di contrarietà netta, mantenuta durante il governo giallorosso, senza sbilanciarsi troppo."Della proroga dello stato d'emergenza ne parleremo quando ce lo proporranno”, ha affermato ieri Matteo Salvini, durante un'iniziativa della Lega al Verano, riferisce LaPresse.Salvini dunque non gira le spalle a Draghi, ma lascia intendere che la proroga non è più necessaria. Lo stato d'emergenza è in vigore sino al 31 dicembre 2021.

