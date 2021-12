https://it.sputniknews.com/20211211/scopre-di-essere-positivo-al-covid-19-ma-tenta-di-imbarcarsi-sul-volo-fermato-e-denunciato-14153255.html

Scopre di essere positivo al Covid-19 ma tenta di imbarcarsi sul volo: fermato e denunciato

A Pescare un 51enne aveva provato a superare i controlli senza la certificazione valida. Le forze dell’ordine lo hanno individuato e fatto scendere dal... 11.12.2021, Sputnik Italia

Scopre di essere positivo al Covid-19 poco prima di arrivare in aeroporto, dopo un tampone in farmacia, ma non rinuncia a partire e sale sul volo con un certificato rilasciato con un test precedente.È successo a Pescara. La farmacia che ha effettuato il tampone risultato positivo ha capito che l’uomo non avrebbe rinunciato a prendere il volo e ha allertato le forze dell’ordine.Da quel momento in poi, si è messa in moto la macchina delle autorità per individuare il contagiato. I Carabinieri hanno a loro volta contattato la Polizia di Frontiera in servizio nello scalo pescarese che dalla verifica delle liste passeggeri hanno individuato l’uomo su un volo per Bruxelles.Le forze dell’ordine hanno fatto scendere tutti i passeggeri per la sanificazione dell’aereo e del gate.L’uomo è stato denunciato ed è stato accompagnato al suo domicilio.Il fratello che lo accompagnava, negativo al test, dovrà restare in quarantena.Un caso da manuale per il ritiro del green passQuanto accaduto all’aeroporto di Pescara potrebbe essere l’esempio di quanto potrebbe succedere nel caso in cui la bozza allo studio del Ministero della Salute su un possibile stop temporaneo del green pass per chi risulta positivo alla malattia, entrasse in vigore.L'idea della sospensione è al momento tutta italiana, non ha precedenti in nessuno dei Paesi dell'area UE.Ma il green pass resta valido anche se il suo proprietario risulta positivo al Covid-19.

