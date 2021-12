https://it.sputniknews.com/20211211/sciopero-generale-orlando-lo-comprendo-ma-non-lo-condivido-14146880.html

Sciopero generale, Orlando: "Lo comprendo ma non lo condivido"

Per il ministro del Lavoro, questa legge di bilancio inverte la tendenza degli ultimi vent'anni: "Difficile negare che si siano fatto passi nella direzione di... 11.12.2021, Sputnik Italia

Lo sciopero generale, convocato il 16 dicembre da Cgil e Uil, è una "scelta discutibile". Lo ha detto al Corriere il ministro del Lavoro, Andrea Orlano, aggiungendo che questo "è il momento di non interrompere il confronto".Orlando si dice non sorpreso delle pressioni ricevute dal sindacato per intraprendere una simile iniziativa. La pandemia ha "aggravato le diseguaglianze già intollerabili" ma "ciò che si è determinato in un arco di tempo lungo vent’anni non si può ribaltare in una sola legge di bilancio", osserva.Al netto della cancellazione del contributo di solidarietà delle fasce di reddito più alte, questa legge di bilancio contiene delle novità in materia di tutele, investimenti sul sociale e politiche attive, tra cui Orlando elenca:Sulla posizione del Garante, il ministro del Lavoro esprime un no comment e ricorda che non c'è una norma giuridicamente vincolante e i sindacati sono liberi di attenersi oppure no.

