Renzi: "Stavolta il ruolo da king maker per il Quirinale tocca al centrodestra"

Renzi: “Stavolta il ruolo da king maker per il Quirinale tocca al centrodestra”

Per il leader di Italia Viva il prossimo presidente della Repubblica dovrà essere eletto a larga maggioranza. Salvini da Bari annuncia che chiamerà i leader di...

Matteo Renzi lancia una palla diretta al campo del centrodestra nella corsa al Colle che, secondo il leader di Italia Viva, ospite ad Atreju, avrà un ruolo centrale nella prossima elezione."Più siamo, meglio è” per l’elezione del nuovo capo dello Stato ma in questo scenario rispetto a sette anni fa le cose sono cambiate.Un messaggio che in mattinata aveva dato anche Matteo Salvini, leader della Lega, da Bari.Renzi, dal canto suo, ha fatto capire che il primo passo va fatto dal centrodestra: “Stavolta o ladestra si incarica di fare una proposta complessiva o, se non lo fa, dal 20 gennaio in poi si deve cercare le ragioni migliori per cercare tutti insieme un arbitro".Berlusconi e i numeri per il ColleRenzi sul fronte dei possibili nomi per la successione a Mattarella non si sbilancia.E su Berlusconi in particolare dice: “Abbiamo detto in tutte le sedi e in tutte le salse che continuare a discutere di nomi è un gioco che non porta da nessuna parte".

