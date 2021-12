https://it.sputniknews.com/20211211/natale-coldiretti-enogastronomia-fra-i-regali-piu-gettonati-14151454.html

Natale, Coldiretti: "Enogastronomia fra i regali più gettonati"

Natale, Coldiretti: "Enogastronomia fra i regali più gettonati"

Gli italiani spenderanno in media 206 euro a testa in regali di Natale, il 41% manterrà il proprio budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 10% spenderà... 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T20:27+0100

2021-12-11T20:27+0100

2021-12-11T20:27+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/15/9921858_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_727373f3b1cd1db46f365bc40c6f8d42.jpg

I prodotti enogastronomici sono tra i più gettonati a finire sotto l'albero di Natale, assieme ad abbigliamento e accessori, giocattoli, libri, musica, tecnologia, articoli per la casa, fino a biglietti per concerti, partite, coupon per vacanze, ecc. Lo rivela un'indagine Coldiretti/Ixè che rivela, anche quest'anno, la tendenza al regalo utile nelle feste post-Covid. Lo studio prevede che quest'anno gli italiani spenderanno in media 206 euro a testa in regali, il 17% in più rispetto all'anno scorso. L'incremento, secondo Coldiretti, è spinto dalla "voglia di tornare a festeggiare insieme, nonostante la preoccupazione per la risalite dei contagi e le misure di restrizione".Secondo la stima il 41% di chi farà regali manterrà il proprio budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 26% arriverà fino a 200 euro e un altro 15% si spingerà a 300 euro. Inoltre c'è un 10% che spenderà fra i 300 e 500 euro, un 4% che arriverà a 1000 e una ristrettissima minoranza dell'1% che supererà i 2000 euro. Il restante 3% non regalerà nulla o non ha ancora deciso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia