Modena: arrestati 4 responsabili di assalto a portavalori, trafugarono 2,5 milioni di euro

In totale, secondo gli inquirenti, erano stati circa in 15 a prendere parti al blitz contro il furgone portavalori. 11.12.2021, Sputnik Italia

Su disposizione del Gip la Polizia di Modena ha fatto scattare le manette per 4 persone, sospettate di essere responsabili dell'assalto al furgone portavalori avvenuto lungo il tratto autostradale di Modena Sud la sera del 14 giugno.I fermi sono stati eseguiti nelle province di Foggia e Verona, dove gli indagati si trovavano in quel momento.Nelle province di Roma, Foggia, Mantova e Barletta-Andria-Trani sono stati invece eseguiti numerosi decreti di perquisizione, disposti dall'autorità giudiziaria per soggetti nei cui confronti sono emersi elementi tali da non escludere la loro partecipazione all'assalto.In totale, i malviventi erano riusciti a trafugare una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro in contanti.

