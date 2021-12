https://it.sputniknews.com/20211211/metropolita-hilarion-la-chiesa-ortodossa-e-cattolica-possono-porre-fine-alla-rivalita-14150030.html

Metropolita Hilarion: la chiesa ortodossa e cattolica possono porre fine alla rivalità

Metropolita Hilarion: la chiesa ortodossa e cattolica possono porre fine alla rivalità

Il titolare del Dipartimento per le relazioni esterne del Patricarcato ortodosso, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, ha affermato che non al momento non... 11.12.2021, Sputnik Italia

La settimana scorsa, Papa Francesco, durante la sua visita in Grecia, in un incontro con il vertice della Chiesa ortodossa greca, l'arcivescovo Girolamo di Atene e di tutta la Grecia, si è scusato per gli errori dei cattolici nei confronti degli ortodossi.Il metropolita ha osservato che questa dichiarazione sugli errori commessi dai cattolici nei confronti dei fedeli ortodossi non è la prima fatta da un vescovo di Roma, una dichiarazione simile era stata anche fatta durante un incontro con il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill all'Avana. Hilarion ha citato, come esempio di tali "errori", le violenze verificatesi in diversi momenti, nonché i tentativi di convertire gli ortodossi all'unione con Roma.Lo scorso 6 dicembre, Papa Francesco ha dichiarato di essere pronto a fare una visita in Russia e di voler parlare al più presto con il metropolita Hilarion del suo incontro con il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill. Il metropolita Hilarion ha fatto sapere che il colloquio con il Papa è previsto per la fine di dicembre.

