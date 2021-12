https://it.sputniknews.com/20211211/maltempo-naufragio-di-due-pescherecci-al-largo-della-sardegna-soccorsi-9-marinai-14147623.html

Maltempo, naufragio di due pescherecci al largo della Sardegna: soccorsi 9 marinai

Le due imbarcazioni, battenti bandiera egiziana, si sono arenate mentre tentavano di raggiungere il porto di Cagliari. Nessuna vittima. 11.12.2021, Sputnik Italia

Due pescherecci egiziani si sono arenati nella notte al largo della Sardegna, mentre tentavano di raggiungere il porto di Cagliari a causa del maltempo.Immediatamente, si sono attivati i soccorsi dei vigili del fuoco, della guardia costiera e della polizia, per salvare i nove uomini dell'equipaggio, di nazionalità tunisina.Il doppio naufragio è avvenuto attorno all'una, nella notte fra venerdì e sabato. I due pescherecci hanno tentato di avvicinarsi alla costa e raggiungere il porto, per evitare il mare grosso.Superato Capo Sant'Elia, le forti correnti li hanno spinti verso la spiaggia davanti ad un noto locale, dove si sono arenati.L'intervento dei soccorritori ha consentito di portare in salvo tutti i marinai.

