L'idea della giunta Gualtieri per mantenere la città pulita: "Non incartate i regali di Natale"

L'idea della giunta Gualtieri per mantenere la città pulita: "Non incartate i regali di Natale"

Il piano di pulizia straordinaria della città procede a rilento, e l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, propone ai romani di non incartare i regali di Natale per evitare di produrre troppa spazzatura.

Dovrebbe concludersi proprio a ridosso delle festività natalizie il piano di pulizia straordinaria da 40 milioni di euro lanciato dal nuovo sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Ma a poche settimane dalla meta, i risultati non sono incoraggianti.E così dalla giunta arriva un’idea singolare, per evitare di ritrovarsi il 25 dicembre con le strade invase dal pattume. Nuovi impianti di smaltimento? Una discarica per la Capitale? Più mezzi e organico per i netturbini? Macché. La soluzione punta a risolvere il problema alla radice.L’appello dell’assessora all’Ambiente della giunta Gualtieri, Sabrina Alfonsi, infatti, è di evitare di incartare i regali di Natale, per ridurre la percentuale di rifiuti da raccogliere sotto le feste.Alfonsi si appella al “senso civico” per “evitare la crisi”. Insomma, i romani, che pagano la Tari più alta d’Italia, dovrebbero pure togliersi il gusto della meraviglia di aprire i doni sotto l’albero, per evitare di sporcare.“Ma non è detto che meno pacchi significhi meno regali. – precisa ancora l’assessora - Ma quest’anno dobbiamo limitare gli imballaggi, gli incartamenti”.Addio, quindi, a carte da regalo, bigliettini, nastri, coccarde. Meglio dirsi “buon Natale” a voce, e pazienza se l’effetto sorpresa andrà a farsi benedire. “Il problema degli imballaggi non è uno scherzo. – ammonisce Sabrina Alfonsi - Come amministrazione abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili per migliorare la raccolta, che era oggettivamente in crisi, e per trovare nuovi sbocchi per l’immondizia che viene prodotta a Roma”.Nel frattempo, la giunta è in cerca di un miracolo per riuscire a ripulire la città entro Natale, visto che in alcune zone della città la spazzatura invade ancora i marciapiedi.C'è da dire che il bonus di 360 euro agli operatori dell’Ama che lavorano dal 22 novembre al 9 gennaio, intanto, ha fatto sparire l’assenteismo, con le assenze che sono diminuite del 10 per cento.

