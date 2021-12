https://it.sputniknews.com/20211211/libia-comandanti-delle-forze-rivali-si-accordano--di-unire-lesercito-14153536.html

Libia, comandanti delle forze rivali si accordano di unire l'esercito

Libia, comandanti delle forze rivali si accordano di unire l'esercito

I comandanti delle forze armate rivali in Libia si sono incontrati sabato a Sirte, dove hanno concordato l'unificazione delle strutture militari, ha affermato... 11.12.2021, Sputnik Italia

I media libici avevano segnalato in precedenza l'incontro tra Al-Nazuri e il capo di stato maggiore dell'Esercito libico fedele al Governo di Unità Nazionale (GNA), generale Mohamed Al Haddad.Si tratta del primo incontro dei leader delle parti in conflitto dall'inizio del confronto tra l'Est e l'Ovest della Libia nel 2014.Il comandante ad interim dell'LNA ha sottolineato che i militari di entrambe le parti “sono lontani da differenze e partiti politici”.La situazione in LibiaA marzo, nella capitale libica Tripoli, è stato ufficialmente trasferito il potere dal capo del Consiglio presidenziale e del Governo di Accordo Nazionale (GNA) di Fayez al-Sarraj al nuovo governo di transizione del Paese.Il nuovo Consiglio presidenziale e il primo ministro del Paese sono stati eletti a febbraio al Forum di dialogo politico per la Libia, tenutosi a Ginevra sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'esecutivo dovrà amministrare il Paese fino alle elezioni generali, previste per il 24 dicembre. A nuovo capo del Consiglio presidenziale è stato eletto l'ex ambasciatore del Governo dell'Accordo Nazionale (GNA) della Libia in Grecia, Mohamed Younis Ahmed Menfi. L'uomo d'affari e politico libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibah è stato eletto primo ministro del governo.

