https://it.sputniknews.com/20211211/las-vegas-voleva-rubare-un-jet-per-raggiungere-larea-51-e-vedere-gli-alieni-arrestato-14148079.html

Las Vegas, voleva rubare un jet per raggiungere l'Area 51 e vedere gli alieni: arrestato

Las Vegas, voleva rubare un jet per raggiungere l'Area 51 e vedere gli alieni: arrestato

La polizia metropolitana di Las Vegas ha arrestato questa settimana un uomo che voleva rubare un jet, in modo da poter volare nell'Area 51 per vedere gli... 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T14:26+0100

2021-12-11T14:26+0100

2021-12-11T14:26+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/808/33/8083301_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_878bfb6a4b389d1ba6c2572112e5db88.jpg

L'uomo aveva infatti sfondato le recinzioni dell'aeroporto internazionale McCarran con una limousine, parcheggiando poi sulla pista di atterraggio e minacciando di far saltare in aria una bomba, qualora le sue richieste non fossero state esaudite.Secondo il rapporto della polizia, citato dall'outlet, il sospettato è stato arrestato e contro di lui sono state mosse diverse accuse, tra cui quella di minaccia di atto terroristico.Prima dell'arrivo della polizia, il sospetto, che indossava una maschera da clown, è stato visto guidare tra numerosi aerei, prima di fermarsi accanto a un jet parcheggiato e minacciare i dipendenti dell'Atlantic Aviation che avevano cercato di fermarlo.Il Nevada Test and Training Range, facente parte della Nellis Air Force Base, è noto come Area 51, a causa della sua classificazione sulla mappa, ed è oggi utilizzato dall'aeronautica americana come campo di addestramento aperto.È stato a lungo oggetto d'interesse per i teorici della cospirazione e gli appassionati del paranormale, che affermano che è il luogo in cui il governo degli Stati Uniti immagazzina e nasconde corpi alieni e UFO.Nel settembre 2019, l'evento virale Storm Area 51 si è svolto nel deserto, vicino all'area, quando migliaia di utenti di Internet hanno organizzato un'iniziativa per irrompere nella struttura top-secret degli Stati Uniti, ma solo pochi si sono effettivamente presentati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo