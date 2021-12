https://it.sputniknews.com/20211211/lafghanistan-riceve-i-primi-aiuti-umanitari-dallindia-14152457.html

L'Afghanistan riceve i primi aiuti umanitari dall'India

L'Afghanistan riceve i primi aiuti umanitari dall'India

Il movimento Talebani* arrivato al potere in Afghanistan ha comunicato di aver ricevuto per la prima volta aiuti umanitari spediti dall'India, riferisce il... 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T23:28+0100

2021-12-11T23:28+0100

2021-12-11T23:28+0100

mondo

politica

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/14152308_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_f678fa791ef5737bf75900083941002a.jpg

Secondo quanto riferito da TOLO News, per la prima volta da quando il nuovo governo è salito al potere, è arrivato nel Paese un carico da due tonnellate a bordo di aerei della compagnia afgana Kam Air.L'agenzia Khaama Press riporta, citando l'ambasciatore dell'Afghanistan in India, che questa mattina "sono state ricevute 1,6 tonnellate di farmaci salvavita, che aiuteranno molte famiglie in tempi difficili". Il primo ministro pakistano Imran Khan aveva in precedenza autorizzato le forniture di aiuti umanitari dall'India all'Afghanistan attraverso il territorio pakistano. Il premier aveva affermato che gli afghani riceveranno prodotti alimentari, tra cui 50.000 tonnellate di grano, beni di prima necessità, rifugi per l'inverno e altro. La Banca Mondiale che gestisce il Fondo speciale per la ricostruzione dell'Afghanistan a fine di contrastare la crisi umanitaria nel Paese aveva affermato di aver stanziato 280 milioni di dollari alle strutture dell'ONU per fornire aiuti umanitari al popolo afghano.*Organizzazione soggetta a sanzioni delle Nazioni Unite per attività terroristiche

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, afghanistan