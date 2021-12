https://it.sputniknews.com/20211211/gli-usa-approvano-accordo-da-10-miliardi-di-dollari-per-la-vendita-di-navi-da-guerra-alla-grecia-14145848.html

Gli USA approvano accordo da 10 miliardi di dollari per la vendita di navi da guerra alla Grecia

Gli USA approvano accordo da 10 miliardi di dollari per la vendita di navi da guerra alla Grecia

Washington si è anche impegnata ad intervenire per l'aggiornamento di quattro fregate classe Hydra della marina greca. 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T16:34+0100

2021-12-11T16:34+0100

2021-12-11T16:34+0100

mondo

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/14145782_0:10:1363:776_1920x0_80_0_0_4d7db8fc806b8073bdfc8a0db147c469.jpg

La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) americana ha annunciato venerdì l'approvazione di due accordi nel settore della Difesa.Il primo prevede la vendita alla Grecia di quattro navi Multi-Mission Surface Combatant (MMSC), meglio conosciute come navi da combattimento di classe Freedom.Inoltre, gli USA si impegnano a fornire una gamma di attrezzature e armi associate, tra cui radar, sonar, sistemi di gestione del combattimento, razzi e missili.In totale, si stima che l'accordo possa raggiungere un valore di circa 6,9 miliardi di dollari.Un secondo contratto, invece, prevede che gli Stati Uniti forniscano attrezzature e competenza per la riparazione e l'aggiornamento di quattro fregate di classe Hydra della Marina ellenica. In questo caso si parlerebbe di una cifra pari a circa 2,5 miliardi di dollari.L'accordo per l'aggiornamento delle fregate greche è stata tuttavia contestata da diverse aziende europee, tra cui il produttore delle stesse, la tedesca Blohm+Voss.Gli accordi nascono dalla volontà di Atene di migliorare il tracciamento di unità sottomarine nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo, oltre ad ampliare la propria capacità navale, in virtù delle continue tensioni nautiche con la Turchia per il controllo delle acque al largo delle coste meridionali e occidentali della penisola anatolica.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa