https://it.sputniknews.com/20211211/dice-ai-medici-di-essere-vaccinata-ma-non-e-vero-donna-di-57-anni-muore-di-covid-in-francia-14150187.html

Dice ai medici di essere vaccinata, ma non è vero: donna di 57 anni muore di Covid in Francia

Dice ai medici di essere vaccinata, ma non è vero: donna di 57 anni muore di Covid in Francia

Al momento del ricovero aveva presentato un falso certificato di vaccinazione. Credendola immune, i medici non le hanno somministrato le cure necessarie per... 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T19:09+0100

2021-12-11T19:09+0100

2021-12-11T19:09+0100

francia

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/02/9862742_0:24:3005:1714_1920x0_80_0_0_2cb2c54e06ef4a0af97f5bc4f27e271a.jpg

Una donna non vaccinata è morta di Covid-19 in Francia. Al momento del ricovero aveva presentato un falso certificato di vaccinazione, quindi non ha ricevuto le cure adeguate alle sue reali condizioni, ed è deceduta. I medici, successivamente, hanno affermato che se la paziente non avesse omesso le reali informazioni sul vaccino, si sarebbe potuta salvare. La vicenda, riportata da RTL e confermata da France Info, riguarda una donna di 57 anni ricoverata all'ospedale di Raymond-Poincaré di Garches, nella regione Hauts-de-Seine, in Francia.Il suo ingresso in terapia intensiva all'inizio di dicembre aveva sorpreso i medici, che affermano di essersi trovati per la prima volta una paziente giovane e vaccinata, senza fattori di comorbidità, affetta da una forma severa dell'infezione.Il test di rilevamento degli anticorpi ha permesso di svelare il mistero: in realtà la donna non era vaccinata, ma aveva presentato un falso certificato di vaccinazione. L'esito del test è arrivato troppo tardi per modificare il trattamento e la paziente è deceduta il giorno seguente.Il marito, successivamente, ha ammesso ai media francesi di aver acquistato il falso documento da un medico per 200 euro.Secondo i medici, se la donna avesse detto la verità sulle sue reali condizioni, la storia non avrebbe avuto un tragico epilogo."Non possiamo garantire al 100% - ha aggiunto - che questo avrebbe cambiato il corso delle cose, ma sappiamo che questi trattamenti riducono il rischio di sviluppare forme gravi”.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, coronavirus nel mondo