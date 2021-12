https://it.sputniknews.com/20211211/cremlino-con-le-attuali-tensioni-e-difficile-immaginare-russia-e-stati-uniti-alleati-14149859.html

Cremlino: "Con le attuali tensioni è difficile immaginare Russia e Stati Uniti alleati"

Il portavoce del Cremlino ha escluso ancora una volta la possibilità che la Russia possa avviare un'offensiva contro l'Ucraina. 11.12.2021, Sputnik Italia

La Russia non sta pianificando alcun un attacco contro l'Ucraina, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista esclusiva al canale televisivo greco ANT1.Il portavoce del Cremlino ha anche criticato la Turchia, per aver venduto i suoi droni, utilizzati da Kiev nel Donbass, all'Ucraina.Al portavoce della presidenza russa è stato anche chiesto se Stati Uniti e Russia potrebbero mai diventare alleati, tuttavia, il portavoce ha osservato che, vista la situazione attuale, "sarebbe difficile immaginare una cosa del genere".Il 7 dicembre, il presidente russo, Vladimir Putin, ha tenuto una telefonata con il suo omologo statunitense, Joe Biden, per discutere del presunto ammassamento di truppe russe vicino ai confini dell'Ucraina.Le relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti, così come con l'Ucraina, si sono deteriorate, in seguito alla pubblicazione di rapporti da parte dei media secondo cui la Russia avrebbe accumulato circa 100.000 soldati vicino al confine con l'Ucraina e starebbe pianificando un'offensiva.La Russia ha ripetutamente negato le accuse di azioni aggressive, provenienti dalla NATO e dall'Ucraina.

