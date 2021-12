https://it.sputniknews.com/20211211/brusaferro-la-vaccinazione-eterologa-per-il-booster-e-sicura-e-anche-piu-efficace-14146161.html

Brusaferro: “La vaccinazione eterologa per il booster è sicura e anche più efficace”

Brusaferro: “La vaccinazione eterologa per il booster è sicura e anche più efficace”

Il portavoce del Cts spinge sulle terze dosi, per ridurre contagi e ospedalizzazioni e per un Natale sereno, ma “con prudenza”. 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T10:02+0100

2021-12-11T10:02+0100

2021-12-11T10:02+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/892/29/8922945_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4bd357407519d0fd23e6a2f41af9e23a.jpg

Per Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e portavoce del Cts, l’obiettivo delle prossime settimane è rafforzare la risposta immunitaria della popolazione, grazie alla vaccinazione, prime e terze dosi, adulti e bambini, scrive La Stampa.E a chi ha mostrato timori sulla possibilità di essere vaccinato con un siero diverso dal precedente, passando a Moderna o Pfizer, aggiunge che “i dati di efficacia dei due vaccini sono sovrapponibili”.Ridurre i ricoveriBrusaferro analizza poi la curva di contagi e ricoveri, in vista di un aumento delle ospedalizzazioni.“Il trend di crescita dei contagi è rimasto costante nelle ultime settimane, mentre l’Rt è leggermente sceso da 1,23 a 1,18 in due settimane. Ma l’obiettivo immediato è riportarlo sotto l’uno, perché solo così vedremo la curva dei contagi flettere e potremo guardare con maggior serenità alle prossime settimane”.Per il presidente dell’Iss, però, si tratta di numeri “nettamente inferiori” all’anno scorso.Anche in questo caso, per ottenere l’obiettivo della riduzione dei contagi serve il richiamo e la vaccinazione in generale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccinazione in italia