Blue Origin, oggi il lancio della terza missione spaziale di New Shepard

Il primo volo, al quale aveva partecipato lo stesso Jeff Bezos, era avvenuto lo scorso 20 luglio. 11.12.2021, Sputnik Italia

Oggi, sabato 3 dicembre, la compagnia spaziale di Jeff Bezos, Blue Origin, ha lanciato la sua terza missione spaziale New Shepard NS-19 dal complesso di lancio del Texas occidentale a Van Horn.L'equipaggio di Blue Origin, per l'occasione, è composto dal presentatore di "Good Morning America, Michael Strahan, e altre 5 persone, tra cui la figlia dell’astronauta della NASA Alan Shepard, Laura Shepard Churchley.Il lancio della missione NS-19 per New Shepard era fissato per le 09:45 ora locale, ovvero le 15:45 ora italiana.Il lancio del terzo volo con equipaggio di New Shepard viene trasmesso dalla stessa Blue Origin.Il razzo New Shepard atterrerà sul sito di lancio in modo autonomo e la capsula dell’equipaggio, dopo essere volata nello Spazio e essersi separata dal booster, ridiscenderà pochi minuti dopo con un paracadute.Il 20 luglio 2021, il New Shepard di Blue Origin ha completato con successo il suo primo volo suborbitale, con passeggeri a bordo. Tra loro c'era lo stesso Bezos.

