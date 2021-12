https://it.sputniknews.com/20211211/benin-leader-dellopposizione-condannata-a-20-anni-di-detenzione-14146408.html

Benin, leader dell'opposizione condannata a 20 anni di detenzione

Benin, leader dell'opposizione condannata a 20 anni di detenzione

Contro l'ex ministro 47enne l'accusa è quella di terrorismo e crimini economici. 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T10:15+0100

2021-12-11T10:15+0100

2021-12-11T10:15+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0b/14146383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_80b30fdd0505c467ad49b3d06b70798c.jpg

La leader dell'opposizione del Benin, l'ex ministro della Giustizia del paese Reckya Madougou, è stata condannata 20 anni di prigione, con l'accusa di terrorismo, da un tribunale speciale a Porto Novo.La 47enne Madougou è stata giudicata colpevole di "complicità in atti terroristici" dal Tribunale speciale per crimini economici e terrorismo, noto come Criet, che nei giorni scorsi aveva condannato a 10 anni di carcere un'altra figura di spicco dell'opposizione.Il Criet, creato nel 2016 è stato condannato per il suo presunto utilizzo da parte del regime del presidente Patrice Talon per reprimere l'opposizione e spingere il Paese verso un maggiore autoritarismo.La Madougou, considerata la leader dell'opposizione del Benin, è stata arrestata nella capitale economica Cotonou a marzo, con l'accusa di aver finanziato un'operazione per assassinare personaggi politici per impedire le elezioni nel Paese, nel presunto tentativo di “destabilizzare” il Paese.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo