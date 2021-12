https://it.sputniknews.com/20211211/austria-migliaia-di-persone-in-piazza-per-protestare-contro-le-restrizioni-anti-covid-14149569.html

Austria, migliaia di persone in piazza per protestare contro le restrizioni anti-Covid - Video

Austria, migliaia di persone in piazza per protestare contro le restrizioni anti-Covid - Video

Al centro delle proteste, la nuova legge sull'obbligo vaccinale che entrerà in vigore a partire da febbraio. 11.12.2021, Sputnik Italia

Ancora un sabato di proteste a Vienna, dove migliaia di persone sono attese oggi in piazza per manifestare contro le misure restrittive, introdotte dalle autorità per far fronte alla pandemia di coronavirus.Il più grande gruppo di dimostranti si raggrupperà a Heldenplatz, da dove percorrerà la Ringstrasse, che circonda il centro della città.Gli organizzatori hanno esortato i manifestanti a indossare mascherine e a rispettare le restrizioni dovute, ma non tutti hanno deciso di seguire tali indicazioni.Per l'occasione, sono stati preparati striscioni e cartelloni recanti slogan quali, tra l'altro, Giù le mani ai nostri bambini!, La vaccinazione obbligatoria è una dittatura, Il virus sopravviverà alla vaccinazione. E noi?...Le autorità locali hanno disposto una parziale limitazione del traffico cittadino lungo l'arteria centrale della capitale austriaca. Inoltre, circa 1.400 agenti sono stati schierati per le strade del centro, per garantire la sicurezza.Dal 22 novembre, l'Austria ha introdotto un altro lockdown generale, a causa del dilagare dei contagi da coronavirus.Inoltre, dal 1° febbraio, in Austria, dovrebbe entrare in vigore una legge sulla vaccinazione obbligatoria per tutti i maggiori di 14 anni che vivono nel Paese; in caso di inosservanza, sarà prevista una sanzione di 3,6mila euro.

