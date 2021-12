https://it.sputniknews.com/20211211/artigiano-in-fiera-14147763.html

Milano: a Rho l'Artigiano in Fiera, dal 4 al 12 dicembre

Milano: a Rho l'Artigiano in Fiera, dal 4 al 12 dicembre

Dal 4 al 12 dicembre, riapre a Rho Fiera la famosa “Artigiano in Fiera”, con la partecipazione degli artigiani giunti da ogni parte del mondo, nella quale i... 11.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-11T10:43+0100

2021-12-11T10:43+0100

2021-12-11T11:01+0100

italia

milano

fiera

reportage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/14143657_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_98faa41a0d3faf8074c6f8583397784b.jpg

È così da sempre; da anni questo è il posto preferito dai milanesi e dai lombardi, ma anche da persone provenienti da tutta italia, che qui possono trovare oggetti per sé o per fare regali sfiziosi. È così da sempre, sebbene l’anno scorso, a causa del COVID, la Fiera è saltata.Ovviamente, da sempre sono presenti in Fiera tanti indiani e pakistani, con le loro coperte, sciarpe e foulard, nonchè vari capi dìabbigliamento provenienti da tutto il mondo, ma anche tanto made in Italy, incluso l’innovativo “otto in uno” di Laura Carpani di Tenet Unique, dove comprando Chameleon avrai un set di 8 diversi vestititi che si possono comporre e trasformare.Quest’anno la maggior parte della fiera è dedicata al cibo. Probabilmente, si pensa che di questi tempi i migliori regali sono quelli che si possano mangiare. Cibo diversissimo, da ogni regione e per ogni gusto. Si può assaggiare e comprare, e si può mangiare nei diversi ristoranti, senza super green pass (visto che si entra in Fiera con il green pass base).La Fiera ricorda un po' i giorni felici dell’Expo 2015, solo in misura più ridotta. I russi fanno assaggiare il caviale e la vodka, i pugliesi i taralli, i siciliani i pistacchi e così via. Ovviamente, non manca il panettone, proposto in varie versioni. Le migliori offerte le ho trovate dalla Spagna: Ottimo prosciutto con salami di diverso tipo, ad un prezzo molto modesto.Ci sono ottimi datteri, pistacchi iraniani, tè esotici, bevande stimolanti o calmanti, e spremute d'arancia, di lime, di melograno. E tanto, tanto cibo, alcuni prodotti sono ottimi, altri sono "per intenditori", ma le feste iniziano così.

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

italia, milano, fiera, reportage