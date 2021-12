https://it.sputniknews.com/20211211/altri-deputati-pronti-a-passare-con-forza-italia-ed-e-scontro-con-il-gruppo-di-giovanni-toti--14143233.html

"Altri deputati pronti a passare con Forza Italia", ed è scontro con il gruppo di Giovanni Toti

Secondo un'indiscrezione pubblicata dal Corriere della Sera, Berlusconi punterebbe a far tornare in casa azzurra almeno 12 deputati del gruppo di Coraggio Italia in vista del voto per il Quirinale.

politica

In vista del voto per il Quirinale, il Parlamento è in fibrillazione. E secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Forza Italia punterebbe “a riprendersi almeno la metà dei 12 ex azzurri che se ne sono andati in Coraggio Italia", il partito di Giovanni Toti.Secondo lo stesso quotidiano, l’operazione sarebbe confermata dall’ingresso nel gruppo azzurro di Gianluca Rospi, eletto con il M5S e poi confluito in Cambiamo!. Forza Italia punterebbe anche a Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini.Si parla anche di Michaela Biancofiore, ma lei smentisce. O meglio, parlando con il Corriere, non esclude di essere disposta a sostenere la corsa al Colle dell’ex premier, ma nega un ritorno in Forza Italia.Il passaggio di Rospi e l’eventualità che altri due parlamentari possano seguirlo in Forza Italia indispettisce però un altro ex azzurro, ora vice presidente di Coraggio Italia, Gaetano Quagliariello.E anche Giovanni Toti, riferendosi alle parole di elogio pronunciate nei riguardi di Giuseppe Conte, avverte: “Se diventa qualcosa di diverso, per il centrodestra sarà difficile votarlo”.

